TotalEnergies : Saft alimente la 3e génération de satellites météorologiques d'Eumetsat

(Boursier.com) — Saft , filiale de TotalEnergies, contribue à une plus grande précision des prévisions météorologiques grâce au programme de satellites Meteosat Third Generation (MTG). L'entreprise fournit des batteries lithium-ion (Li-ion) qualifiées pour les applications spatiales de 6 satellites, dont le premier est entré en service en décembre 2022.

Les nouveaux satellites MTG fourniront 10 fois plus de données à Eumetsat (Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques) que la génération précédente. Les organismes de prévisions météorologiques d'Europe et d'Afrique seront en mesure d'améliorer la précision et la rapidité des alertes en cas de conditions météorologiques extrêmes, afin de sauver des vies et de limiter les dommages économiques.

Les satellites en orbite terrestre géostationnaire (GEO) sont conçus et construits par Thales Alenia Space dans le cadre d'un contrat de développement attribué par l'Agence spatiale européenne. Les batteries VES16 de Saft ont été choisies pour assurer la continuité de l'alimentation lors de périodes allant jusqu'à 72 minutes par jour lorsque la Terre éclipse le soleil, interrompant la production d'électricité des panneaux solaires photovoltaïques.

Fabriquées en France, les batteries prendront en charge les charges utiles de deux types de satellites pendant une mission d'une durée totale de 20 ans, correspondant à la durée de vie des différents satellites. Quatre satellites d'imagerie recueilleront des données visuelles sur la formation des systèmes météorologiques et la foudre, tandis que deux satellites de sondage suivront la vapeur d'eau et les gaz à l'état de traces dans l'atmosphère. Les satellites relaieront également les données des balises d'urgence des personnes en mer.

La batterie alimentera également les systèmes de stabilisation à 3 axes des satellites. Les capteurs auront ainsi une vue constante de la Terre.