TotalEnergies s'offre Nordian CPO, filiale de Wenea

(Boursier.com) — TotalEnergies et Wenea ont annoncé la signature d'un accord en vue de construire un acteur majeur de la mobilité électrique en Espagne en développant un réseau de hubs de recharge rapide. Pour commencer, TotalEnergies a réalisé l'acquisition de Nordian CPO, filiale du groupe Wenea, et de ses 200 sites de recharge. Ces sites alimentés en énergie renouvelable sont situés sur les grands axes routiers et dans des zones urbaines et péri-urbaines des 17 régions que compte l'Espagne. De plus, TotalEnergies et Wenea poursuivent leurs discussions pour conclure un partenariat en vue de mettre en commun leurs expertises et compétences dans les infrastructures, la distribution d'électricité et la mobilité pour investir ensemble dans la construction de hubs de recharge haute puissance et développer le réseau actuel.

"Nous sommes heureux d'acquérir ce réseau de bornes de recharge rapide et ultra rapide réparties dans toute l'Espagne et voulons construire un partenariat solide avec Wenea, acteur pionnier de la recharge dans le pays. L'Espagne possède le cinquième parc automobile européen et le taux de pénétration du véhicule électrique est en pleine croissance. Pour TotalEnergies, c'est une belle opportunité d'étendre son réseau en Europe et de se positionner comme un acteur de référence de la recharge haute puissance en Espagne. Cette annonce confirme également notre engagement dans la transition énergétique de l'Espagne, où la Compagnie dispose d'un portefeuille d'activités de plus de deux millions de contrats de gaz et d'électricité et développe de nombreux projets solaires, pour une capacité de production totale dépassant 3 GW", indique Mathieu Soulas, directeur Nouvelles mobilités & Marketing de TotalEnergies.