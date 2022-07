TotalEnergies s'est définitivement retiré du Myanmar

(Boursier.com) — Le 21 janvier 2022, TotalEnergies a annoncé sa décision de se retirer du champ de Yadana et de la société de transport de gaz MGTC au Myanmar, en tant qu'actionnaire et opérateur. Dans un contexte de détérioration continue de la situation en matière de droits humains au Myanmar, cette décision résultait du constat que TotalEnergies n'était plus en mesure d'apporter une contribution positive suffisante dans ce pays, et ne pouvait satisfaire les attentes des parties prenantes qui demandaient de mettre fin aux revenus dont bénéficie l'Etat du Myanmar via la société d'Etat MOGE au titre de la production du champ de Yadana.

Conformément au délai de préavis de 6 mois prévu aux contrats, ce retrait est devenu effectif ce 20 juillet 2022. Ce retrait s'est effectué dans le respect des sanctions européennes mises en place en février 2022.

Depuis janvier 2022, TotalEnergies a continué à agir en opérateur responsable et a engagé les démarches de due diligence pour assurer son retrait de manière responsable vis-à-vis de ses parties prenantes au Myanmar, notamment ses employés ainsi que les communautés locales soutenues de longue date. Ainsi, TotalEnergies a travaillé étroitement avec PTTEP, la compagnie nationale thaïlandaise, qui a été désignée nouvel opérateur par les partenaires du projet, afin de garantir la continuité et la sécurité de la production de gaz du champ de Yadana tout en assurant un transfert ordonné des opérations.

"L'ensemble de nos employés au Myanmar se sont ainsi vu proposer un emploi chez le nouvel opérateur, aux mêmes conditions de poste et de rémunération, permettant de sécuriser leur avenir professionnel. Un accord de soutien complémentaire, au travers d'une contribution à un fonds dédié, a également été mis en place entre TotalEnergies et PTTEP pour poursuivre le programme de développement économique historique auprès des communautés locales dans la zone du gazoduc MGTC" poursuit le groupe.

"A l'heure où TotalEnergies se retire définitivement du Myanmar, notre Compagnie réitère sa condamnation des abus et violations des droits humains qui s'y déroulent, réaffirme son soutien à la population du Myanmar et formule le voeu d'un retour rapide de la paix et de l'Etat de Droit dans le pays".