TotalEnergies s'engage pour la transition énergétique de ses collaborateurs

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa stratégie de transition, TotalEnergies a souhaité accompagner ses 35.000 collaborateurs en France dans leur propre effort de transition écologique pour rendre plus durable leur consommation énergétique ou leur mobilité dans leur vie quotidienne.

Ainsi, TotalEnergies et les organisations syndicales représentatives au niveau de la Compagnie en France (CFDT, CFE-CGC et CGT) ont signé à l'unanimité un accord collectif pour accompagner les salariés dans leur transition énergétique, que ce soit pour leur mobilité ou pour leur logement.

Cet accord met notamment à disposition des 35.000 salariés concernés une enveloppe individuelle "efficacité et transition énergétique" de 2.000 euros bruts permettant le remboursement de 80% des achats ou prestations liés à l'habitat et à la mobilité.

-Dans la mobilité pour :

*l'achat d'un véhicule électrique ou d'un véhicule hybride,

*l'achat d'un véhicule Crit'Air 1,

*l'achat d'un vélo électrique,

*l'installation de prises ou bornes de recharge pour voitures électriques et hybrides rechargeables à domicile,

*les dispositifs permettant de baisser les émissions du véhicule, tels que " flexfuel " ou autre kit de conversion du véhicule à un biocarburant.

-Dans l'habitat pour participer à :

*la rénovation du logement : diagnostic de performance énergétique, travaux et matériels d'isolation, installation de compteur et de contrat de revente d'électricité ... ;

*l'amélioration du logement : installation de panneaux solaires, d'éolienne domestique, d'une pompe à chaleur, d'une nouvelle chaudière (à granulés, à buches, à gaz condensation ou très haute performance), d'un thermostat connecté (ou avec régulation performante), d'un chauffe-eau (solaire ou thermodynamique), de tout nouveau mode de chauffage plus vertueux,

*l'achat de certains appareils électro-ménagers à haute performance énergétique ou à fort indice de réparabilité

Cet accord complète les offres de services et produits issus des activités de la Compagnie, à destination des salariés sous certaines conditions (remise tarifaire sur la charge électrique en station, sur la fourniture de pellets ou buches de chauffage, entretien de chaudière).

L'accord est applicable à compter du 1er janvier 2024 pour une durée de 5 ans et concerne les salariés de toutes les sociétés basées en France détenues à 100% ainsi que les salariés des sociétés détenues à au moins 50% en cas d'accord de leurs organes de gouvernance.

"Chez TotalEnergies nous sommes fiers de cet accord novateur et concret qui permet d'accompagner nos 35 000 collaborateurs en France dans leur transition énergétique. En tant qu'acteur majeur de l'énergie, nous avons à coeur d'aider nos salariés à financer ces changements dans leur vie quotidienne. Avec cet accord, qui est l'un des premiers de cette ampleur en France, nous souhaitons contribuer positivement aux objectifs de décarbonation du pays", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.