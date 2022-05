TotalEnergies : s'associe avec New Hope Energy pour un projet de recyclage chimique aux États-Unis

(Boursier.com) — TotalEnergies et New Hope Energy annoncent la signature d'un accord commercial. Dans le cadre de cet accord, New Hope Energy construira une usine de recyclage chimique au Texas pour convertir des déchets plastiques en une matière première recyclée, dont une partie sera vendue à TotalEnergies pour être transformée en polymères aux propriétés identiques à celles des polymères vierges, et notamment compatibles avec l'usage alimentaire.

L'usine de New Hope Energy, dont la mise en service est prévue pour 2025, fera appel à une technologie de pyrolyse brevetée, mise au point en partenariat avec Lummus Technology, pour traiter et transformer plus de 310.000 tonnes par an de déchets plastiques divers, dont une grande partie est aujourd'hui destinée à l'enfouissement et l'incinération. TotalEnergies traitera 100.000 tonnes de matière première recyclée dans ses unités de production basées au Texas, pour produire des polymères de haute qualité, notamment des contenants alimentaires souples et rigides.

"?Nous sommes ravis de nous associer avec New Hope Energy, qui propose à la fois une technologie prometteuse et un projet à grande échelle. C'est une nouvelle étape concrète et significative pour TotalEnergies pour répondre au défi du recyclage des plastiques et cela contribue pleinement à notre ambition de produire 30% de polymères recyclés et bio à horizon 2030", a déclaré Valérie Goff, directrice Polymères de TotalEnergies.