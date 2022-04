TotalEnergies s'associe avec ENEOS pour développer la production de carburant aérien durable au Japon

(Boursier.com) — TotalEnergies et ENEOS Corporation s'associent pour évaluer la faisabilité d'une unité de production de carburant aérien durable (SAF) au sein de la raffinerie ENEOS de Negishi au Japon.

TotalEnergies et ENEOS ont déjà engagé les études de faisabilité pour l'approvisionnement et la production de SAF du projet. L'unité envisagée, dont la capacité de production annuelle serait de 300.000 tonnes de SAF, traiterait des déchets ou résidus issus notamment de l'économie circulaire (huiles de cuisson et graisses animales principalement). Les deux partenaires ont prévu la création d'une joint-venture dédiée aux carburants aériens durables.

Cette collaboration mobilisera les différents domaines de compétence et d'expertise des deux entreprises afin de développer une chaîne d'approvisionnement durable en SAF à l'horizon 2025 au Japon, à savoir : l'expérience de TotalEnergies dans l'approvisionnement en matière première durable et la production de SAF ; les sites ENEOS existants pour la production et le chargement/déchargement à partir de la raffinerie de Negishi, située à proximité des principaux débouchés pour le carburant aérien au Japon : les aéroports de Narita et Haneda ainsi que le réseau de distribution de ENEOS pour le carburant aérien au Japon.