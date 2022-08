TotalEnergies s'associe avec Corio Generation et Qair pour répondre à un appel d'offres pour 2 parcs éoliens en Méditerranée

(Boursier.com) — TotalEnergies , Corio Generation et Qair ont été présélectionnés par la Direction Générale de l'Energie et du Climat (DGEC) pour participer à l'appel d'offres pour la construction de deux parcs éoliens flottants en Méditerranée. Ces deux projets, d'une puissance d'environ 250 MW chacun, pourraient fournir suffisamment d'énergie propre pour couvrir la consommation annuelle d'électricité de près d'un million d'habitants.

Les trois acteurs se réjouissent de ce nouvel appel d'offres qui participe à atteindre l'objectif de 40 GW d'éolien en mer en France d'ici 2050 et entendent dans ce cadre soutenir le développement d'une filière locale de l'éolien en mer dans le bassin Méditerranéen. À cette fin, les partenaires prévoient d'associer les acteurs régionaux à toutes les étapes du projet et de favoriser l'économie locale afin de permettre aux territoires de bénéficier pleinement des retombées positives en termes d'activités et d'emplois.

Les trois partenaires s'appuieront sur leurs compétences techniques, leurs solides capacités financières et leur forte expérience dans le secteur de l'éolien en mer :

- TotalEnergies, compagnie multi-énergies, dispose grâce à ses activités historiques d'une expertise des opérations et de la maintenance offshore. TotalEnergies développe par ailleurs déjà des projets éoliens en mer d'une capacité cumulée de plus de 11GW, dont plus de 2 GW de projets flottants en France, au Royaume-Uni et en Corée du Sud.

- Corio Generation, un développeur mondial spécialisé dans l'éolien offshore, avec plus de 20 GW de capacité en cours de développement dans le monde, dont 2,5 GW d'éolien flottant. Corio Generation est une société de portefeuille de Green Investment Group, la plateforme d'investissement vert de Macquarie Group.

- Qair, producteur indépendant et européen d'énergie exclusivement renouvelable, est un pionnier de l'éolien flottant en France, où le groupe dispose d'un fort ancrage local. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans le renouvelable, Qair possède 1 GW d'actifs en exploitation et 20 GW de projets en développement.