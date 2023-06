TotalEnergies s'associe à VNG pour décarboner la raffinerie de Leuna en Allemagne

(Boursier.com) — TotalEnergies et VNG, société allemande de distribution de gaz naturel, ont signé un accord pour le futur approvisionnement en hydrogène vert de la raffinerie de Leuna, opérée par TotalEnergies. L'hydrogène vert sera produit avec de l'électricité renouvelable par un électrolyseur de 30 MW situé à Bad Lauchstädt, construit et opéré par VNG et son partenaire Uniper. Cet accord contribue à la décarbonation de la raffinerie de Leuna et permettra une réduction pouvant aller jusqu'à 80.000 tonnes des émissions annuelles de CO2 du site d'ici 2030. De plus, raccordée par pipeline à l'Energy Park de Bad Lauchstädt, la raffinerie aura accès aux futures infrastructures européennes dédiées à l'hydrogène ainsi qu'aux marchés internationaux de l'hydrogène vert.

"Ce projet est en ligne avec l'ambition de TotalEnergies de décarboner tout l'hydrogène que consomment ses raffineries en Europe à l'horizon 2030. Nous visons avant tout à remplacer l'hydrogène gris par de l'hydrogène bas carbone, ce qui nous permettra de réduire de trois millions de tonnes nos émissions annuelles de CO2 d'ici à la fin de la décennie", déclare Jean-Marc Durand, directeur Raffinage Pétrochimie Europe de la branche Raffinage-Chimie de TotalEnergies.