TotalEnergies s'associe à Petronas en Asie-Pacifique

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Gentari Renewables Sdn Bhd, la filiale dédiée aux solutions énergétiques durables de Petronas, en vue de développer des projets d'énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique.

Déjà partenaires dans le secteur amont dans huit pays à travers lemonde, cet accord renforce la collaboration entre TotalEnergies et Petronas en matière de transition énergétique.

Cet accord a été signé en marge de la convention Energy Asia à Kuala Lumpur, par Julien Pouget, Directeur Exploration-Production et Renouvelables de TotalEnergies pour l'Asie-Pacifique et Sushil Purohit, Directeur Général de Gentari, en présence de Patrick Pouyanné, Président-Directeur Général de TotalEnergies et de Tan Sri Tengku Muhammad Taufik, Président de Gentari et Président-Directeur Général de Petronas.

Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies et Gentari développeront ensemble le projet solaire Pleasant Hills de 100 MW dans le Queensland en Australie pour fournir de l'électricité bas carbone aux installations de production et traitement de gaz du champ de Roma. TotalEnergies et Petronas, la société mère de Gentari, détiennent chacun une participation de 27,5% dans Gladstone LNG.

"Nous sommes heureux d'unir nos forces à celles de notre partenaire de longue date Petronas, via sa filiale Gentari, pour déployer les énergies renouvelables en Asie-Pacifique et décarboner nos propres installations, en mobilisant nos atouts respectifs : avec cet accord de collaboration stratégique, nous ouvrons la voie à des plans d'action très concrets, de la mise en oeuvre des meilleures pratiques pour éliminer les émissions de méthane aux mesures d'efficacité énergétique et d'électrification bas carbone", a déclaré Julien Pouget,Directeur Exploration-Production et Renouvelables de TotalEnergies pour l'Asie-Pacifique. "Le projet Pleasant Hills Solar de 100 MW, qui contribuera à réduire les émissions de Gladstone LNG, est une première initiative importante concrétisant cet accord."