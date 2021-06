TotalEnergies s'associe à Novatek pour la décarbonation du GNL

Crédit photo © Total Media

(Boursier.com) — Au -delà du partenariat avec Novatek portant sur l'acquisition de 10% d'Artic Transshipment, TotalEnergies et Novatek s'associent pour travailler ensemble à durablement réduire les émissions liées à la production du gaz naturel liquéfié (GNL) en recourant notamment aux énergies renouvelables, à développer le captage et stockage du carbone à grande échelle (CCS) et à étudier de nouvelles pistes de développement d'hydrogène et d'ammoniac décarboné.

Ce partenariat valorisera les importantes ressources à bas coût des péninsules de Yamal et de Gydan et leur fort potentiel de stockage géologique.

Chaque partenaire apportera ses technologies de pointe et associera son savoir-faire pour étudier et développer des projets qui contribueront à réduire l'empreinte carbone de la chaîne de valeur du GNL en recourant : au captage et stockage du carbone (CCS) ; aux technologies d'efficacité énergétique ; aux énergies renouvelables ; à la commercialisation de GNL neutre en carbone ; à de l'hydrogène et de l'ammoniac propre.

Nous nous réjouissons d'entamer un nouveau chapitre de notre coopération avec Novatek, notre partenaire stratégique de longue date. Nos deux entreprises unissent leurs forces pour proposer des solutions durables visant à réduire les émissions de nos projets GNL et à fournir du GNL à faible teneur en carbone à nos clients , a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, à l'occasion de son déplacement au forum économique de Saint Pétersbourg. En ligne avec notre stratégie de transformation et notre ambition d'être un acteur majeur de la transition énergétique, nous voulons devenir un leader du GNL bas carbone .

Rappelons que TotalEnergies est actionnaire à 19,4 % de Novatek et détient une participation de 20% dans Yamal LNG. Ce projet a démarré en décembre 2017 et a produit plus de 18,8 millions de tonnes de GNL en 2020.