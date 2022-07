TotalEnergies s'associe à ADNOC dans la distribution de carburants en Egypte

(Boursier.com) — Le partenariat entre TotalEnergies et ADNOC se renforce après la signature par ADNOC Distribution d'un accord lui permettant d'acquérir une participation de 50% au capital de TotalEnergies Marketing Egypt LLC pour un montant d'environ 200 millions de dollars. Cette nouvelle transaction fait suite à la signature de l'accord de partenariat stratégique signé par TotalEnergies et ADNOC à l'occasion de la visite d'État à Paris de Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président des Emirats arabes unis. Créée en 1998, TotalEnergies Égypte opère environ 7% des stations-service du pays. Le partenariat proposé entre TotalEnergies, compagnie multi-énergies mondiale, et ADNOC Distribution, numéro un de la distribution de carburants aux Émirats arabes unis, englobe un portefeuille de 240 stations-service ainsi que des activités de vente de carburants en gros, de carburant pour l'aviation et de lubrifiants.

La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2023, sous réserve de certaines conditions.