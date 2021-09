TotalEnergies s'allie à GIG et RIDG

(Boursier.com) — Le consortium formé par TotalEnergies, Green Investment Group - filiale du groupe Macquarie - et le développeur écossais RIDG a déposé une offre pour un projet éolien marin sur une zone située à l'ouest de l'archipel des Orcades. Ce projet, baptisé West of Orkney Windfarm, a une capacité de 2 gigawatts permettant d'alimenter en électricité plus de deux millions de foyers. Il fait actuellement l'objet d'une évaluation par le Crown Estate d'Écosse, dans le cadre du cycle d'attribution de concessions ScotWind.

Cette offre vient couronner près de cinq ans d'échanges avec les parties prenantes du Caithness et des Orcades. Plusieurs accords ont notamment été conclus par le consortium avec les sociétés d'administration des ports des Orcades (Orkney Harbour Authority) et de Scrabster (Scrabster Harbour Trust), visant à améliorer les infrastructures portuaires et renforcer la compétitivité de la région pour les futurs projets d'éolien marin.

Un mémorandum d'entente exclusif a été signé avec le European Marine Energy Centre des Orcades (EMEC), qui formalise une relation déjà longue en matière d'innovation technique et de recueil de données environnementales et s'appuie sur les installations et ses compétences uniques de l'EMEC en matière de recherche et développement dans le secteur des énergies marines.

"TotalEnergies se réjouit de sa participation à cet appel d'offres aux côtés de GIG et RIDG. Nous mettrons à disposition tous nos moyens et expertise des opérations et de la maintenance offshore pour assurer le succès de ce projet en étroite collaboration avec les communautés et l'industrie locales que nous souhaitons renforcer. Notre participation à l'appel d'offres est une illustration de notre engagement pour accompagner la transition énergétique de l'Ecosse vers son objectif Net Zero d'ici 2045. Si retenu, ce projet contribuera à notre objectif d'atteindre 100 GW de capacité de production d'origine renouvelable d'ici 2030", a declaré Julien Pouget, Directeur Renewables de TotalEnergies.

Le consortium a entrepris des études approfondies du site, y compris des études sur les oiseaux, les mammifères marins et des études géophysiques à proximité du rivage, et a finalisé un accord de connexion au réseau avec National Grid, qui permettra au projet de commencer à produire de l'électricité dès 2029.