TotalEnergies : réunion demain après-midi

(Boursier.com) — Suite aux échanges avec un certain nombre d'organisations syndicales souhaitant un dialogue social apaisé pour sortir de la crise qui touche nos clients, TotalEnergies invite à une réunion de concertations et d'échanges, demain après-midi, les syndicats représentatifs aux bornes du Socle Social Commun et qui ne participent pas au mouvement de grève actuel.

"Si la CGT lève tous les blocages de sites avant demain midi, elle sera bienvenue à cette réunion de dialogue", dit encore TotalEnergies.