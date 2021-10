TotalEnergies retient Nexans pour transformer une décharge en ferme solaire

(Boursier.com) — TotalEnergies choisit les trackers Nexans pour recycler une décharge en ferme solaire. Les trackers solaires innovants Nexans Keylios ont été installés sur le site de La Fénasse, une ancienne décharge communale située près de Béziers dans l'Hérault, actuellement en cours de conversion en ferme solaire photovoltaïque (PV) de 1,6 MW. Le projet de La Fénasse est réalisé en partenariat avec Omexom ENR SO, filiale du groupe Vinci, responsable de l'installation des trackers et de l'ensemble électrique.

Le tracker solaire Keylios a été développé par Nexans Solar Technologies (NST), une start-up interne, créée en 2018 dans le cadre du plan stratégique de Nexans destiné à accompagner la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Grâce à sa conception innovante, ce système de poursuite n'a besoin que de deux éléments de fondations pour un ensemble typique de 36 kW, alors qu'une structure classique en nécessite trois à cinq fois plus.

Les trackers solaires forment une puissante synergie avec l'offre en pleine expansion de produits solaires Nexans Keylios, qui constituent des solutions complètes de câblage d'énergie et de données. Cette offre comprend également la gamme Energyflex de câbles cuivre photovoltaïques, de harnais photovoltaïques prêts à l'emploi, de câbles aluminium souterrains basse tension (BT) pour courant continu et moyenne tension (MT) pour courant alternatif, destinés au raccordement au réseau, et de liaisons pré-connectées, le tout avec le support de l'équipe technique dédiée de Nexans.