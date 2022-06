TotalEnergies : retenue pour s'associer à QatarEnergy dans le méga projet GNL North Field East

(Boursier.com) — A l'issue d'un processus d'appel d'offres relatif à la sélection des partenaires pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field East (NFE), TotalEnergies a obtenu une participation de 25% dans une nouvelle joint-venture (JV), aux côtés de la compagnie nationale QatarEnergy (75 %).

Cette JV détiendra 25% dans le projet NFE de 32 millions de tonnes par an de GNL (Mtpa), équivalent à un train de 8 Mtpa.

Le plus grand projet de GNL du monde

Le projet NFE, lancé par QatarEnergy à l'été 2019, est en cours de construction. Il a pour objectif de porter la capacité totale d'export de GNL du Qatar de 77 à environ 110 Mtpa d'ici 2027, grâce à la construction de 4 trains de 8 Mtpa chacun. La partie amont du projet développera la zone sud-est du champ, via huit plateformes, 80 puits et des gazoducs vers l'usine à terre.

Portant une attention particulière aux enjeux environnementaux et climatiques, le projet adoptera les standards les plus élevés pour réduire les émissions. Le CO2 natif associé à la production du gaz sera capté et séquestré dans un aquifère salin. De plus, les installations seront connectées au réseau électrique du pays qui fournira une part croissante d'électricité renouvelable - en ligne avec l'ambition climat du Qatar - grâce au projet solaire géant Al Kharsaah qui est prévu de démarrer en 2022 et dont TotalEnergies est partenaire.

Un jour historique

"C'est un nouveau jour historique pour TotalEnergies au Qatar, où nous sommes présents depuis plus de 80 ans. Le Qatar dispose d'immenses ressources en gaz naturel, qu'il entend développer davantage pour accroître la production du GNL le moins cher, le plus respectueux de l'environnement., et le mieux situé. TotalEnergies était présent à la naissance de l'industrie du GNL qatarie il y a environ 30 ans, à travers sa participation dans Qatargas 1, puis Qatargas 2 en 2005. Nous sommes très fiers que le Qatar ait à nouveau choisi TotalEnergies, cette fois comme premier partenaire de sa nouvelle phase majeure d'expansion du GNL", déclare Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, à l'occasion de la cérémonie de signature des contrats.

Le dirigeant ajoute : "C'est un témoignage clair de la profonde confiance que les équipes ont développée ensemble, et cela prolongera notre partenariat stratégique avec le Qatar et QatarEnergy pour plus de 25 ans. C'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le changement climatique car le gaz et le GNL sont essentiels pour soutenir la transition énergétique, et notamment le passage du charbon au gaz dans de nombreux pays. Avec ses faibles coûts et ses faibles émissions de gaz à effet de serre, grâce à la capture et au stockage du carbone, l'extension de North Field apportera une contribution exemplaire et majeure à notre stratégie de croissance dans le GNL bas carbone. Ce nouveau partenariat nous permettra en effet de renforcer notre portefeuille mondial de GNL et, avec le Qatar, il soutiendra notre capacité à contribuer à la sécurité énergétique de l'Europe".