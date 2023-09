TotalEnergies : réponses attendues mercredi !

(Boursier.com) — A deux jours de son 'Investor Day', à New York, TotalEnergies évolue toujours proche de ses sommets en Bourse ce lundi, à 62 euros, alors que les cours du brent consolident encore à haut niveau, juste sous les 94$. Parmi les dernières notes d'analystes, MedioBanca a rehaussé à 'neutre' sa recommandation en visant un cours de 63,5 euros et JP Morgan a revalorisé le dossier de 65 à 72 euros ('surpondérer'). Oddo BHF expliquait récemment que ce rendez-vous du 27 septembre sera surtout l'occasion pour le groupe de confirmer sa croissance de 2-3% à moyen terme, la meilleure du secteur, tirée par le GNL, mais également par le pétrole et les renouvelables sur lesquelles il affiche une forte accélération...

Au niveau des Capex, le broker anticipe le maintien de la guidance à moyen terme de 14-18 Mds$ (16-18 Mds$ en 2023) malgré l'inflation dans le secteur avec un breakeven avant dividendes à 25 $/b, un des plus résilients du secteur. Le groupe devrait également maintenir son niveau de rachat d'actions à 2 Mds$ par trimestre à minima, voire même l'augmenter légèrement...

La Namibie en ligne de mire

TotalEnergies devrait par ailleurs à cette occasion préciser le potentiel de ses récentes découvertes pétrolières en Namibie et envoyer un message positif sur ses capacités...

Alors que le groupe vient de présenter un projet de quelque 200.000 barils par jour au large du Suriname, les analystes attendent désormais des annonces sur ses campagnes d'exploration en Namibie, dont les réserves pourraient faire du pays l'un des 15 premiers producteurs de pétrole d'ici 2035... "La Namibie pourrait devenir la plus grande découverte en offshore profond jamais réalisée par TotalEnergies, dépassant potentiellement le bloc 17 en Angola", souligne ainsi Kepler Cheuvreux.

Redistribution oblige...

La journée investisseurs de TotalEnergies, organisée à New York, donnera également au groupe l'occasion de préciser la façon dont il prévoit d'appliquer sa politique de distribution : La direction avait annoncé il y a un an qu'il comptait allouer à travers les cycles 35% à 40% de son cash-flow aux actionnaires. Elle a aussi prévu de dépasser le seuil de 40% pour 2023, compte-tenu du produit de cession de ses actifs dans les sables bitumineux au Canada et du prix élevé du baril.

TotalEnergies a mis en oeuvre un programme de rachat d'actions de 2 milliards de dollars par trimestre.