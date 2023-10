TotalEnergies renforce ses activités 'Integrated Power' en Allemagne

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé des accords avec la Fondation Aloys Wobben (AWS) pour l'acquisition de la totalité du capital de la société allemande Quadra Energy.

Fondée en 2012 et disposant d'une "centrale électrique virtuelle" de 9 GW, Quadra Energy est l'un des 3 principaux agrégateurs de production d'électricité renouvelable en Allemagne, le plus grand marché de l'électricité en Europe avec la plus forte croissance des énergies renouvelables. Spécialisée dans l'agrégation d'électricité renouvelable, Quadra Energy a acheté en 2022 la production d'environ 5.000 fermes éoliennes et solaires et revendu 14 TWh, sur les marchés de gros et à des revendeurs et clients allemands. Quadra Energy a également développé, depuis 2021, un portefeuille de contrats à moyen terme pour l'achat de 2 TWh et leur revente par le biais de corporate PPA.

Renforcement sur le marché allemand

Cette acquisition permettra à TotalEnergies de renforcer ses activités 'Integrated Power' en Allemagne. La Compagnie bénéficiera de l'expertise des 40 employés de Quadra Energy qui la rejoignent, ainsi que de sa plateforme innovante de prévision météorologique. Ces atouts permettront également à TotalEnergies de renforcer ses capacités de trading sur les marchés intra-journalier, et d'élargir ses activités marketing afin d'offrir à ses clients allemands des contrats compétitifs de vente d'électricité bas carbone. Enfin, la connaissance fine des développeurs locaux d'énergie renouvelable par Quadra Energy facilitera pour TotalEnergies le développement de ses propres capacités de production renouvelable dans le pays, où elle a remporté en juillet dernier deux concessions maritimes pour développer deux fermes éoliennes pour un total de 3 GW.

Cette acquisition reste soumise à l'autorisation des autorités compétentes.