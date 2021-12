TotalEnergies : renforce sa présence dans le pré-sel au Brésil

(Boursier.com) — TotalEnergies et ses partenaires ont remporté ce jour les contrats de partage de production (PSC) des champs pétroliers pré-salifères d'Atapu et de Sépia, mis aux enchères par l'Agence nationale brésilienne du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) dans le cadre de l'appel d'offres ToR Surplus. Atapu est un champ pétrolier pré-salifère situé dans le bassin de Santos, par une profondeur d'eau d'environ 2.000 mètres. La production a débuté en 2020 et a atteint un plateau de 160.000 barils par jour avec une première unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Il est prévu de lancer le développement d'un deuxième FPSO, ce qui porterait la production globale du champ à environ 350.000 barils par jour. Avec une participation de 22,5%, TotalEnergies est partenaire avec Petrobras, opérateur (52,5%), et Shell (25%) dans le contrat de partage de production d'Atapu.

Sépia est également situé dans le bassin de Santos, par une profondeur d'eau d'environ 2.000 mètres. La production a débuté en 2021 et vise un plateau de 180.000 barils par jour avec une première unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Il est prévu de lancer le développement d'un deuxième FPSO, ce qui porterait la production globale du champ à environ 350.000 barils par jour. Avec une participation de 28%, TotalEnergies est partenaire avec Petrobras, opérateur (30%), QatarEnergy (21%) et Petronas (21%) dans le contrat de partage de production de Sépia. La production de ces champs contribuera à augmenter la production de TotalEnergies au Brésil à compter de la date effective des contrats prévus fin avril 2022, à hauteur de 30.000 bep/j en 2022 croissant à 50.000 bep/j à compter de 2023.