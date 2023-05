TotalEnergies renforce sa présence au Suriname

(Boursier.com) — TotalEnergies et ses partenaires ont signé les contrats de partage de production des blocs 6 et 8 avec Staatsolie Maatschappij Suriname (Staatsolie), la compagnie nationale du Suriname. Les blocs 6 et 8 ont été attribués à TotalEnergies dans le cadre de l'appel d'offres offshore conventionnel 2020/2021. TotalEnergies sera opérateur des deux blocs avec une participation de 40%, aux côtés de QatarEnergy (20%) et Paradise Oil Company (POC) (40%), filiale de Staatsolie.

Situés au Sud du domaine offshore du Suriname près de la frontière avec le Guyana, à des profondeurs comprises entre 30 et 50 mètres, les blocs 6 et 8 jouxtent le bloc 58 (TotalEnergies 50%, opérateur) où plusieurs découvertes ont été faites et où des forages d'appréciation sont en cours.

"TotalEnergies se félicite de renforcer sa position d'opérateur au Suriname, bassin émergent de classe mondiale, à la recherche de ressources pétrolières à faibles coûts techniques et à faibles émissions de gaz à effet de serre", a souligné Kevin McLachlan, directeur Exploration de TotalEnergies. "Cette nouvelle étape renforce notre partenariat stratégique international avec QatarEnergy, qui fait ainsi son entrée au Suriname".