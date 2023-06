TotalEnergies renforce sa position dans le GNL aux Etats-Unis

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé un accord-cadre avec l'entreprise américaine NextDecade pour participer au développement du projet Rio Grande LNG (RGLNG), une usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située dans le sud du Texas. Selon les termes de l'accord, et sous réserve de la négociation des documents définitifs et de la décision finale d'investissement :

-TotalEnergies détiendra une participation de 16,7% dans la première phase de RGLNG, composée de 3 trains de liquéfaction pour une capacité totale de 17,5 millions de tonnes par an (Mtpa);

-TotalEnergies enlèvera 5,4 Mtpa de GNL provenant de cette première phase pendant 20 ans, ce qui portera sa capacité d'export de GNL américain à plus de 15 Mtpa d'ici à 2030;

-TotalEnergies acquerra une participation de 17,5% dans NextDecade en trois tranches pour un montant global de 219 millions de dollars, une première tranche de 5,06% ayant d'ores et déjà été acquise le 13 juin 2023 pour 40 millions de dollars;

-TotalEnergies aura enfin le droit de participer aux phases ultérieures du projet ainsi qu'à un projet de captage et de stockage du carbone (CCS) prévu par NextDecade pour réduire les émissions générées par le projet.

La 1ère phase du projet RGLNG - dont la décision finale d'investissement est attendue au cours des prochaines semaines pour un démarrage de la production en 2027 - sera développée, outre TotalEnergies, par NextDecade en tant qu'actionnaire et opérateur et par Global Infrastructure Partners (GIP) en tant qu'actionnaire majoritaire. Le projet a déjà reçu toutes les autorisations de la Commission américaine de régulation de l'énergie (FERC).

"Nous sommes heureux de nous associer à NextDecade et GIP pour le développement d'un nouveau projet GNL aux Etats-Unis, pour lequel TotalEnergies mettra à profit sa riche expérience dans le GNL et son expertise technique dans le développement de grands projets industriels", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. "Notre participation à ce projet ajoutera 5,4 millions de tonnes par an de GNL à notre portefeuille mondial, renforçant ainsi notre capacité à participer à la sécurité d'approvisionnement en gaz de l'Europe et à fournir à nos clients asiatiques une énergie alternative, deux fois moins émettrice que le charbon".