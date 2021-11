TotalEnergies : Renaud Lions nommé directeur de la Communication financière

(Boursier.com) — Renaud Lions est nommé directeur de la Communication financière de TotalEnergies à compter du 1er novembre. Il remplace Ladislas Paszkiewicz, appelé à d'autres fonctions au sein de la compagnie. Renaud Lions a démarré sa carrière en 1997 dans la branche Exploration-Production en tant que géologue d'opération. Il a ensuite alterné des postes opérationnels en France, en Libye et au Nigéria avec des postes business, notamment en tant que négociateur affaires nouvelles. En 2015, il rejoint la Direction financière au Département Acquisition/Cession où il a notamment participé à l'acquisition de Maersk Oil, avant de prendre, en 2018, le poste de directeur exploration Amériques à Houston.

Renaud Lions est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs (ENSPM) et détient un Master of Science en géologie de l'université de Grenoble.