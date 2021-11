TotalEnergies : remonte encore dans le sillage du baril

(Boursier.com) — Séance encore ferme pour le secteur pétrolier, à l'image de TotalEnergies qui pointe à 44,35 euros, dans le sillage de la remontée des cours du baril de brent à 85$. Parmi les derniers avis d'analystes, HSBC a ajusté la mire à 48,10 euros avec un avis à l'achat... Rappelons que le groupe a enregistré au troisième trimestre un résultat net ajusté de 4,8 Mds$, contre 848 M$ un an plus tôt et 4,32 Mds$ de consensus, un Ebitda de 11,2 Milliards, multiplié par 2,1 sur un an, et une marge brute d'autofinancement hors frais financiers de 8,4 Milliards (+96%). La production d'hydrocarbures s'est élevée à 2,814 barils équivalent pétrole par jour (+4%) contre 2,88 mbep/j attendus. La firme estime que sa production devrait s'établir entre 2,85 et 2,9 Mbep/j au quatrième trimestre, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis le deuxième trimestre 2020...

TotalEnergies a précisé que ses investissements nets seraient proches de 13 Milliards de dollars cette année - dans le haut de la fourchette de 12 à 13 Mds$ précédemment annoncée -, dont 3 Mds$ consacrés aux énergies renouvelables et à l'électricité. Outre le versementd'un acompte sur dividende de 0,66 euro par titre, le management a également confirmé son intention de procéder à 1,5 Milliard de dollars de rachats d'actions au quatrième trimestre...