TotalEnergies : recul de 33% du résultat net semestriel

(Boursier.com) — TotalEnergies publie ce matin des résultats en recul au titre du troisième trimestre, marqués une nouvelle fois par la baisse du prix des hydrocarbures.

Le groupe pétrolier et gazier a enregistré sur la période juillet-septembre un résultat net ajusté de 6,5 milliards de dollars (-35%), un Ebitda ajusté de 13,1 milliards (-33%) et une production de 2,476 millions de barils par jour (-7%).

En outre, TotalEnergies a décidé la distribution d'un troisième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2023 d'un montant de 0,74 EUR/action, en hausse de 7,25% par rapport aux acomptes versés au titre de l'exercice 2022 et identique au premier et second acomptes au titre de l'exercice 2023.