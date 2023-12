TotalEnergies réaffirme son engagement à long terme au Nigéria

(Boursier.com) — Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies, a rencontré, ce 18 décembre à Abuja, le président de la République fédérale du Nigéria, M. Bola Ahmed Tinubu, pour réaffirmer le partenariat de long terme entre TotalEnergies et le Nigéria.

Sur la dernière décennie, TotalEnergies est le principal investisseur privé du pays dans le secteur énergétique, ayant mené à bien le développement de plusieurs projets majeurs comme Egina, Ofon phase 2, OML 58 Upgrade, et plus récemment Ikike, démarré en 2022. La poursuite de l'exploration, démontrant l'engagement de long terme de la Compagnie au Nigéria, a par ailleurs conduit à la découverte du champ de Ntokon en juin 2023.

TotalEnergies possède un portefeuille de projets qui peut représenter plus de 6 milliards de dollars d'investissements (100%) dans les prochaines années.

Patrick Pouyanné et le président Bola Tinubu ont évoqué les voies d'amélioration des conditions d'investissement au Nigéria et de la sécurité des opérations, le programme d'investissements futurs de TotalEnergies et les actions menées par TotalEnergies pour contribuer à la réduction des émissions de carbone dans le pays.

Mettre fin au torchage de routine

En tant que membre fondateur du partenariat Global Gas Flaring Reduction (GGFR) de la Banque mondiale, TotalEnergies a adhéré à l'initiative Zero Routine Flaring by 2030. Conformément à cet engagement, TotalEnergies, en partenariat avec la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPCL), a achevé en décembre 2023 le projet d'arrêt du torchage de routine sur OML 100, devenant ainsi le premier opérateur majeur au Nigéria à éliminer complètement le torchage de routine sur l'ensemble de ses actifs opérés.

TotalEnergies a aussi signé, ce 18 décembre, avec NNPCL un accord de coopération en vue de réaliser des campagnes de détection et de mesure des émissions de méthane sur les installations pétrolières et gazières nigérianes, grâce à sa technologie de pointe AUSEA montée sur drone. Cette annonce s'inscrit dans le prolongement d'accords similaires signés en amont de la COP28 avec 3 autres compagnies pétrolières et gazières nationales : Petrobras au Brésil, SOCAR en Azerbaïdjan et Sonangol en Angola.