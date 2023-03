TotalEnergies rachète le principal producteur polonais de biogaz

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce l'acquisition de Polska Grupa Biogazowa (PGB), le principal producteur polonais de biogaz, et d'autre part un portefeuille de projets solaires en développement, d'une capacité de 200 mégawatts (MW).

PGB est une entreprise employant 130 personnes dans neuf régions de Pologne dont le principal domaine d'activité est la production d'électricité et de chaleur renouvelables à partir de biogaz issu de déchets organiques. Elle possède et opère 17 unités en production et une en construction, pour une capacité totale de 166 GWh par an de production d'électricité1. Le portefeuille de PGB comprend aussi 23 projets en développement.

L'acquisition de PGB porte la capacité de production de biogaz de TotalEnergies à 1,1 TWh et confère à la Compagnie une position de premier plan sur le prometteur marché polonais, qui dispose du 4ème plus grand potentiel en Europe pour la production de biogaz et de biométhane avec un potentiel estimé à près de 100 térawattheures (TWh).

TotalEnergies entre également sur le marché du solaire polonais avec l'acquisition de 6 projets en développement pour une capacité de production de 200 MW. Situés dans le nord et l'ouest de la Pologne, les premières fermes solaires devraient être mises en service d'ici 2025.