TotalEnergies : rachats d'actions en soutien

(Boursier.com) — TotalEnergies grimpe de 2,3% à 37,55 euros ce jeudi après avoir publié des résultats en nette hausse au titre du deuxième trimestre, aidé par le rebond du prix des hydrocarbures. Le groupe a annoncé son intention de procéder à des rachats d'actions grâce à son surplus de trésorerie...

TotalEnergies a enregistré au deuxième trimestre un résultat net ajusté de 3,5 Mds$, avec une production de 2,747 millions de barils équivalent pétrole par jour (-3%). Le groupe a souligné que dans un contexte de prix des hydrocarbures qui se maintiendrait sur le second semestre au niveau du premier semestre et de marge de raffinage européenne de 10 à 15 dollars la tonne, il prévoyait de générer plus de 25 milliards de dollars de cash-flow en 2021. Précédemment, il tablait sur une marge brute d'autofinancement hors frais financiers d'environ 24 Milliards de dollars en 2021, contre 17,6 Milliards en 2020.

Le groupe compte allouer jusqu'à 40% du cash-flow supplémentaire généré au-dessus de 60 dollars par baril à des rachats d'action, a déclaré la direction qui a confirmé que ses investissements nets devraient s'établir cette année entre 12 et 13 Milliards de dollars, dont la moitié pour le maintien de ses activités et l'autre moitié pour sa croissance, et que près de 50% des investissements de croissance seraient consacrées aux énergies renouvelables et à l'électricité.

Le groupe pétrolier a cependant légèrement abaissé sa prévision en matière de production et vise désormais 2,85 millions de millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) en 2021, contre un niveau stable par rapport aux 2,87 Mbep/j de 2020 précédemment, compte tenu des perspectives d'évolution des quotas des pays du groupe dit "Opep+". Il a par ailleurs annoncé sa décision de se retirer de Petrocedeño, société qui produit, transporte et transforme en brut léger du pétrole extra-lourd au Venezuela, conformément à sa stratégie visant à concentrer ses nouveaux investissements pétroliers sur des projets à faible intensité carbone. Cette décision a conduit le groupe à enregistrer une moins-value de cession exceptionnelle de 1,38 Milliard de dollars...