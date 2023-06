TotalEnergies : question d'anticipations

(Boursier.com) — TotalEnergies est recherché ce vendredi, en hausse de 1,6% à 52,80 euros, tandis que les cours du pétrole remontent sur les 75$ ce matin. Du côté des analystes, Goldman Sachs reste 'neutre' sur le dossier avec un objectif ajusté prudemment de 70 à 66 euros. Dans le cadre de sa politique de retour à l'actionnaire, TotalEnergies a procédé au 1er trimestre 2023 au rachat de 32,2 millions d'actions en vue de leur annulation, pour un montant de 2 Mds$.

Prix moyen anticipé

Compte-tenu de l'évolution des prix du pétrole et du gaz sur les derniers mois et de l'effet retard sur les formules de prix, TotalEnergies anticipait que son prix moyen de vente de GNL devrait se situer entre 10$ et 12$/Mbtu au 2e trimestre.

Compte-tenu des niveaux de stocks élevés au sortir de l'hiver, les prix du gaz européens et asiatiques devraient remonter dans la seconde moitié de 2023, portés par le restockage de gaz en Europe avant l'hiver et la reprise de la demande en Chine dans un contexte de croissance limitée de la production de GNL : les marchés à terme anticipent des prix de l'ordre de 18$/Mbtu pour l'hiver 2023-24.

Au niveau de l'activité de TotalEnergies au second trimestre 2023, la Compagnie anticipe une production d'hydrocarbures de l'ordre de 2,5 Mbep/j, des ventes de GNL qui devraient bénéficier du redémarrage de Freeport LNG et un taux d'utilisation des raffineries en hausse à plus de 80% compte-tenu de la fin des mouvements sociaux en France.

La Compagnie pétrolière a aussi confirmé sa 'guidance' en matière d'investissements nets entre 16 et 18 G$ en 2023 dont 5 G$ dans les énergies bas-carbone.