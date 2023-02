TotalEnergies : quatrième centrale solaire au Japon

(Boursier.com) — TotalEnergies a mis en service une centrale solaire d'une capacité de 51 mégawatts (MW) située à Tsu, dans la préfecture de Mie, au Japon. La centrale, reliée au réseau de distribution d'électricité, fournira son électricité à Chubu Electric Power Miraiz Co, filiale de la société régionale de services publics, par le biais d'un contrat d'achat d'électricité sur une période de plus de 17 ans.

Construite en 2 ans, la centrale solaire de Haze est exploitée avec près de 100.000 panneaux solaires à haut rendement, garantissant les meilleures performances dans des conditions météorologiques difficiles. Les supports et les fondations des panneaux solaires sont conçus en tenant compte des risques de tremblements de terre et de typhons. La centrale s'étend sur une surface de près de 77 hectares et fournira suffisamment d'électricité propre et fiable pour alimenter près de 20.000 foyers.

"Nous sommes ravis du démarrage réussi de Tsu Haze, notre quatrième centrale solaire à grande échelle au Japon, avec nos partenaires Suzuka Group et Tohoku Electric. Cela marque une nouvelle étape dans le déploiement de nos activités renouvelables au Japon. Avec plus de 150 MW de capacité cumulée en opération, nous sommes fiers de contribuer à la transition énergétique du pays", a déclaré Vincent Stoquart, Directeur Renouvelables de TotalEnergies.