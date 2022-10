TotalEnergies propose d'anticiper au mois d'octobre les négociations avec les syndicats

(Boursier.com) — Dans un communiqué diffusé le 9 octobre, TotalEnergies réaffirme sa "complète mobilisation pour approvisionner au mieux ses clients en France". La direction du groupe explique qu'en raison du mouvement social, TotalEnergies tient à rappeler les conditions et le calendrier anticipé de la 'Négociation annuelle obligatoire' tout en réaffirmant son "attachement au dialogue social, avec l'ensemble des acteurs concernés et au sein des instances prévues à cet effet".

Dans le contexte actuel de grève dans les raffineries, TotalEnergies appelle à la responsabilité de tous, de façon à ce que la Compagnie puisse assurer dans les meilleures conditions l'approvisionnement des Français. Sous réserve de la fin des blocages des dépôts et de l'accord de l'ensemble des partenaires sociaux, la compagnie propose d'anticiper au mois d'octobre la 'Négociation annuelle obligatoire', qui était prévue en novembre.

"Juste récompense"

Ces négociations permettront de définir comment les salariés pourront bénéficier, avant la fin de l'année, des résultats exceptionnels générés par TotalEnergies, tout en prenant aussi en compte l'inflation de l'année 2022. TotalEnergies a en effet la volonté que tous les collaborateurs soient prioritaires dans le partage de la valeur et reçoivent la juste récompense de leurs efforts sur leur fiche de paye avant la fin de l'année.

Ce calendrier avait été établi de façon à laisser la priorité à la négociation de la Branche Professionnelle des Industries Pétrolières qui s'est conclue le 3 octobre 2022, elle aussi en anticipation sur le calendrier traditionnel. Cette négociation de branche s'est traduite par un accord signé par la majorité des organisations syndicales et prévoit :

- une augmentation des salaires minima conventionnels de +4% en janvier 2023,

- une augmentation de +6,7% de la rémunération minimale annuelle garantie de la Branche Professionnel Pétrole, de façon à la positionner 10% au-dessus du SMIC national dernièrement réévalué.

5.000 euros par mois

TotalEnergies rappelle qu'à la suite d'un accord signé, en janvier 2022, les salariés français du Socle Social Commun de TotalEnergies ont bénéficié de mesures salariales représentant une augmentation moyenne de +3,5% en 2022, en considération de l'année 2021. Par ailleurs, ces mêmes salariés ont bénéficié en 2022 d'un Intéressement-Participation moyen aux résultats de l'entreprise de 9.108 euros, avec un montant minimum de 7.250 euros.

Ainsi, la rémunération mensuelle moyenne d'un opérateur de raffinerie de TotalEnergies en France en 2022 est de 5.000 euros par mois, Intéressement-Participation compris (4.300 euros par mois hors intéressement).

Enfin, pour aider les salariés à faire face à l'inflation créée par la hausse des prix de l'énergie la Compagnie a déjà pris les mesures suivantes cette année :

- un avoir de 150 euros en mars 2022 pour les salariés français abonnés au gaz et à l'électricité chez TotalEnergies,

- une prime Energie de 200 euros net en juillet 2022 pour tous les salariés.

La compagnie pétrolière se dit convaincue que "la qualité du dialogue social engagé avec les instances représentatives va se poursuivre dans un esprit constructif et bénéfique pour les salariés et appelle l'ensemble des salariés et partenaires sociaux de l'entreprise à un esprit de responsabilité pour continuer à assurer sa mission de sécurité d'approvisionnement vis-à-vis des consommateurs français".