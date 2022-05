TotalEnergies : projet de captage du CO2 aux Etats-Unis

(Boursier.com) — TotalEnergies a signé un accord avec Sempra Infrastructure, Mitsui & Co., Ltd. et Mitsubishi Corporation pour le développement du projet Hackberry Carbon Sequestration (HCS) sur le site de Cameron LNG, un terminal de liquéfaction et d'export de gaz naturel situé dans le sud-ouest de la Louisiane, aux États-Unis. Le projet HCS vise à capter, transporter et stocker le dioxyde de carbone issu principalement de Cameron LNG. Le CO2 sera capté par les unités de désacidification de l'usine, puis déshydraté et comprimé afin d'être acheminé par gazoduc à une dizaine de kilomètres de là. Il sera ensuite stocké de manière permanente dans un aquifère salin à l'aide d'un puits pouvant y injecter jusqu'à deux millions de tonnes de CO2 par an. Le projet HCS avait déposé une demande de permis de construction d'un tel puits d'injection auprès de l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) en aout 2021, et l'acceptation de cette demande est une première en Louisiane. Le développement du projet HCS reste soumis à la signature d'accords définitifs, à l'obtention des autorisations nécessaires, et à la décision finale d'investissement des partenaires.