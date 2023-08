TotalEnergies : problème technique dans la raffinerie d'Anvers ?

(Boursier.com) — Un problème en Belgique ? TotalEnergies aurait été contraint d'arrêter l'une des deux principales unités de fabrication d'essence de sa raffinerie d'Anvers, sa plus grande usine de traitement de pétrole en Europe, selon une personne proche du dossier citée par 'Bloomberg'. L'unité connue sous le nom de craqueur catalytique fluide (FCC) aurait été mise hors service il y a environ une semaine à la suite d'une défaillance. La raffinerie d'Anvers de Total est le troisième plus grand complexe de traitement de pétrole du nord-ouest de l'Europe, avec une capacité de traitement d'environ 338.000 barils de brut par jour, selon les données compilées par l'agence. Le plus grand des FCC a une capacité d'environ 74.000 barils par jour.