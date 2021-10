TotalEnergies : principaux indicateurs de vente du 3e trimestre

(Boursier.com) — TotalEnergies a publié, vendredi, les principaux indicateurs de vente au 3e trimestre 2021. A une parité euro/dollar de 1,18, le baril de brent s'est échangé à 73,5$ (69$ au 2e trimestre et 42,9 $/b un an plus tôt).

Le prix moyen de ventes liquides est de 67,1 $/b (62,9 $/b au 2e trimestre 2021 et 39,9 $/b un an plus tôt). Le prix moyen des ventes de gaz est de 6,33 $/Mbtu, en nette augmentation par rapport au 2e trimestre 2021 (4,43 $/Mbtu et seulement 2,52 $/Mbtu au 3e trimestre 2020). Le prix moyen des ventes de GNL est de 9,1 $/Mbtu au 3e trimestre (6,59 $/Mbtu au 2e trimestre et 3,57 $/Mbtu au 3e trimestre 2020).

En Bourse, TotalEnergies a terminé la semaine sur un gain de 1,5% à 44,45 euros.