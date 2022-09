TotalEnergies : premier partenaire de QatarEnergy sur le projet de GNL North Field South

(Boursier.com) — Après sa sélection comme premier partenaire pour le projet de gaz naturel liquéfié (GNL) North Field East (NFE) d'une capacité de production annuelle de 32 millions de tonnes (Mt/an), TotalEnergies a de nouveau été retenue comme premier partenaire international pour le projet de GNL North Field South (NFS), d'une capacité de 16 Mt/an. Conformément à l'accord, TotalEnergies obtiendra une participation de 9,375% dans le projet NFS -sur un total de 25% disponible pour les partenaires internationaux- tandis que la compagnie nationale QatarEnergy détiendra les 75% restants.

Grâce au cumul de ses participations dans NFE (6,25%) et NFS, TotalEnergies ajoutera, d'ici 2028, 3,5 Mt/an de production à son portefeuille mondial de GNL -en pleine croissance- en ligne avec l'objectif de la Compagnie de porter à 50 % la part du gaz naturel dans son mix de ventes à l'horizon 2030.

NFE et NFS forment ensemble le projet d'extension de la production GNL à partir du champ North Field (48 Mt/an), qui portera la capacité d'export du Qatar à 126 Mt/an d'ici 2028. La partie amont du projet NFS développera la zone sud du champ via 5 plateformes, 50 puits, et des gazoducs vers l'usine de traitement à terre. La partie aval du projet NFS comprendra 2 trains de liquéfaction de 8 Mt/an. NFS bénéficiera d'importantes synergies avec NFE, ce qui en fera l'un des projets GNL les plus compétitifs au monde.

Comme NFE, NFS adoptera les standards les plus élevés pour réduire l'intensité de ses émissions de gaz à effet de serre.