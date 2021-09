TotalEnergies : plusieurs nominations majeures

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce des nominations, dans le cadre de la mise en oeuvre de sa nouvelle organisation. Ces évolutions prennent effet au 1er septembre. Nicolas Terraz est nommé Directeur Général Exploration-Production, membre du Comité Exécutif, en remplacement d'Arnaud Breuillac qui devient Conseiller du Président-directeur général. Nicolas Terraz est remplacé par Henri-Max Ndong-Nzue en tant que Directeur Afrique de la Branche Exploration-Production.

Nicolas Terraz commence sa carrière aux ministères de l'Industrie et de l'Équipement, des Transports et du Logement avant de rejoindre TotalEnergies en 2001. Après plusieurs postes en France et au Qatar, il est nommé Directeur général de TotalEnergies E&P Myanmar (2008-2011), puis Directeur général de TotalEnergies E&P France (2011-2014), Vice- Président New Ventures E&P (2014-2015) et Directeur général de TotalEnergies E&P Nigeria (2015-2019). En 2019, il est nommé Directeur Afrique et membre du Comité Directeur de la branche Exploration & Production de TotalEnergies.

Namita Shah, membre du Comité Exécutif, est nommée Directrice Générale OneTech. En outre, Namita Shah supervisera les actions de la Direction People & Social Engagement dirigée par Agnieszka Kmieciak. Namita Shah commence sa carrière en tant qu'avocate au sein de Shearman & Sterling à New York. En 2002, elle rejoint TotalEnergies en tant qu'avocat-conseil dans l'équipe en charge des opérations de fusions-acquisitions à l'Exploration-Production. En 2008, elle rejoint le département Affaires Nouvelles où elle devient responsable du développement des affaires en Australie et en Malaisie jusqu'en 2011, année où elle est nommée directeur général de TotalEnergies E&P Myanmar. Le 1er juillet 2014, elle devient secrétaire général de la branche Exploration-Production. Le 1er juillet 2016, elle est nommée directrice générale People & Social Responsibility et membre du Comité exécutif Groupe.

Helle Kristoffersen, membre du Comité Exécutif, est nommée Directrice Générale Strategy & Sustainability. Helle Kristoffersen supervisera les actions de la Branche TotalEnergies Global Services. Helle Kristoffersen débute sa carrière à la banque Lazard Frères. En 1991, elle rejoint le groupe Bolloré. En 1994, elle rejoint Alcatel où elle restera jusqu'en 2010. Elle a été notamment directrice Stratégie d'Alcatel puis d'Alcatel-Lucent. Elle rejoint TotalEnergies en janvier 2011 en tant que directrice adjointe puis directrice Stratégie et Intelligence Economique. Le 1er septembre 2016, elle devient directrice Stratégie et Secrétariat général de la branche Gas, Renewables & Power. En 2019, elle est nommée directrice générale Strategy-Innovation et membre du Comité exécutif de TotalEnergies.

Le Comité exécutif de TotalEnergies est désormais composé de Patrick Pouyanné, PDG, Helle Kristoffersen, directrice générale Strategy & Sustainability, Stéphane Michel, directeur général de la branche Gas, Renewables & Power, Bernard Pinatel, directeur général Raffinage-Chimie, Jean-Pierre Sbraire, directeur Financier Compagnie, Namita Shah, directrice générale OneTech, Nicolas Terraz, directeur général Exploration-Production, et Alexis Vovk, directeur général Marketing & Services.