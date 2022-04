TotalEnergies : plombé

(Boursier.com) — TotalEnergies recule de 0,9% ce mercredi, à 45,88 euros, alors que le broker Jefferies est repassé d'acheter à 'conserver' sur le groupe pétrolier en ciblant un cours de 50 euros. Même si les fondamentaux du groupe restent intacts au niveau du cash-flow (la Russie représente environ 5% du CFFO du groupe), du BPA et du retour de cash aux actionnaires, la situation en Europe de l'Est reste un sujet de préoccupation majeur pour les analystes.

La Deutsche Bank avait pour sa part dégradé le titre le mois dernier à 'conserver', tout en ramenant sa cible de 53,5 à 48,1 euros. L'invasion de l'Ukraine a ajouté du risque et de la volatilité aux marchés mondiaux et gaziers qui montraient déjà des signes clairs de tension sous-jacente croissante, expliquait le courtier...