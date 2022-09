TotalEnergies peaufine ses solutions de mobilité professionnelle

(Boursier.com) — TotalEnergies présentera à Lyon, lors des Rencontres Flotauto, ses solutions de mobilité professionnelle multi-énergies et multi-services.

TotalEnergies a pour ambition de devenir l'acteur multi-énergies de référence dans le secteur de la mobilité électrique. Cette ambition se traduit par l'accélération du développement de son propre réseau de recharge haute puissance (?175kW). La Compagnie supervise actuellement 11 000 points de recharge répartis sur tout le territoire. A fin 2023, l'objectif est d'équiper 300 stations-service TotalEnergies en bornes de recharge Haute Puissance, 200 sur le réseau routier et autoroutier, et 100 hubs électriques à des emplacements stratégiques dans et autour de grandes zones urbaines en France.

TotalEnergies réaffirme ainsi son engagement de proposer à ses clients une station Haute Puissance tous les 100 kilomètres.

La Compagnie fournit, installe, maintient et supervise des bornes de recharge en accès restreint dans les parkings des entreprises et au domicile des collaborateurs, comme en accès public en voierie et dans les parkings. Elle opère ainsi le réseau public Belib' à Paris, premier réseau en France avec ses 2.300 points de recharge ou encore le plus important IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique) de France avec 505 bornes de recharge dans le parking Saemes de La Madeleine-Tronchet à Paris. Son objectif est de proposer plus globalement 4.000 points de recharge en voirie dans les grandes agglomérations françaises d'ici fin 2023.