TotalEnergies : Patrick Pouyanné répond aux associations Bloom et The Green Connection

(Boursier.com) — En réponse au courrier du 17 octobre publié par l'association Bloom concernant le projet d'exploration gazière de TotalEnergies en Afrique du Sud, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a adressé un courrier aux associations Bloom et The Green Connection, dont le groupe publie le contenu. "Nous faisons suite à votre courrier du 17 octobre par lequel vous indiquez avoir eu connaissance de la demande de licence de production déposée par TotalEnergies le 5 septembre dernier pour développer des champs gaziers au large de la côte méridionale d'Afrique du Sud. Je vous confirme que TotalEnergies EP South Africa, avec ses partenaires, a en effet déposé le 5 septembre dernier une demande de licence de production. Conformément à la règlementation sud-africaine, une étude d'impact environnemental et sociétal est en cours. Elle permettra de préciser les impacts économiques, sociaux et environnementaux du projet et les mesures d'accompagnement envisagées notamment en matière de préservation de l'environnement ainsi que les bénéfices sociaux et économiques qui seront associés. Dans ce cadre, une étude a été lancée afin de cartographier la présence des espèces marines, y compris la présence éventuelle de mammifères marins, modéliser l'impact potentiel des activités (notamment sonore) et définir les éventuelles mesures à prendre", indique Patrick Pouyanné, qui souligne que "TotalEnergies EP South Africa a d'ores et déjà réduit volontairement le périmètre de la demande de licence en excluant la zone actuellement classée par les autorités sud-africaines comme zone maritime protégée".

La règlementation prévoit un processus d'information et de consultation sur cette étude d'impact environnemental et sociétal. Dans ce cadre, des premières réunions publiques seront organisées fin 2022, réunions auxquelles les parties prenantes seront invitées. Leurs observations, attentes ou éventuelles préoccupations seront prises en compte, y compris au travers d'actions de soutien au développement socio-économique, assure le PDG de TotalEnergies.

"Pour ce qui concerne la contribution de ce projet à la baisse des émissions de gaz à effet de serre, je soulignerai que ce projet devrait fournir du gaz au marché intérieur sud-africain dont l'économie repose encore majoritairement sur le charbon, à l'origine de 80% de sa production actuelle d'électricité. L'accès à l'énergie et, en particulier, la réponse à la demande croissante en électricité, constituent des préoccupations de premier plan en Afrique du Sud, où les délestages et les coupures de courant sont quasi-quotidiens depuis près de quinze ans et où les vagues de pollution de l'air aux particules fines liées à la combustion du charbon sont fréquentes. L'utilisation du gaz, en remplacement de la combustion du charbon pour la production d'électricité, réduit de moitié les émissions de CO2 et diminue de façon importante la pollution de l'air. Les émissions évitées grâce à ce projet de développement gazier seront donc bénéfiques à l'atmosphère", ajoute le patron du groupe multi-énergies.

Par ailleurs, TotalEnergies "développe un portefeuille d'énergies renouvelables solaires et éoliens en Afrique du Sud, à l'exemple de la centrale solaire de Prieska qui approvisionne depuis 2016 plus de 70 000 foyers en électricité dans la province du Cap-du-Nord, mais aussi des projets récemment attribués dans le cadre d'appels d'offres organisés par le gouvernement ou par des entreprises privées". Ainsi, en Afrique du Sud, TotalEnergies "se positionne pour contribuer à l'évolution du mix énergétique national dans le cadre d'une transition juste qui passe nécessairement par la réduction de consommation du charbon, l'essor des énergies renouvelables, et l'usage du gaz comme énergie de transition".

"Nos équipes sont à votre disposition afin d'échanger sur les enjeux que portent vos organisations et vos préoccupations ou attentes envers TotalEnergies", conclut le dirigeant.