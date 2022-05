TotalEnergies participe aux 'Rencontres Flotauto'

(Boursier.com) — Partenaire privilégié des gestionnaires de flotte et de mobilité, TotalEnergies participe comme chaque année aux 'Rencontres Flotauto', le salon de la gestion des véhicules professionnels et des solutions de mobilité.

Le 16 juin prochain à Paris, ce sera l'occasion pour TotalEnergies de présenter, au travers de son offre Mobility Business, ses solutions multi-énergies et multi-services pour la mobilité professionnelle.

TotalEnergies a pour ambition de devenir l'acteur multi-énergies de référence en termes de mobilité électrique en investissant massivement et en déployant des infrastructures de recharge électrique accessibles aux particuliers comme aux professionnels. Cette volonté se traduit par l'accélération du développement de son propre réseau de recharge haute puissance (jusqu'à 175kW). À fin 2023, l'objectif est d'équiper 300 stations-service TotalEnergies en bornes de recharge haute puissance, 200 sur le réseau routier et autoroutier, et 100 hubs électriques à des emplacements stratégiques dans et autour de grandes zones urbaines en France, soit une station tous les 150 kms.

La Compagnie fournit, installe, maintient et supervise des bornes de recharge en accès restreint dans les parkings des entreprises et au domicile des collaborateurs, comme en accès public en voierie et dans les parkings.

TotalEnergies opère ainsi le réseau de bornes électriques Belib' à Paris ou encore le plus important IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique) de France avec 505 bornes de recharge dans le parking Saemes de La Madeleine-Tronchet à Paris.

L'ambition est de proposer plus globalement 4.000 points de recharge en voirie dans les grandes agglomérations françaises d'ici fin 2023.

Carte Fleet : une carte unique pour tous les véhicules professionnels, quelle que soit leur énergie

Cette solution clé en main, leader sur son marché avec 2,2 millions de cartes actives en circulation, est destinée aux véhicules professionnels thermiques, électriques et hybrides.

En France, elle donne accès à :

*Plus de 56.000 bornes de recharge électrique disponibles (mai 2022)

*3.500 stations-service TotalEnergies

*27 stations-service GNV (Gaz Naturel pour Véhicule)

*Tous les services TotalEnergies et partenaires (parking, péage, lavage, boutique dans les stations-service TotalEnergies, entretien pneu et vitrage dans les centres Norauto et Carglass)

L'option Eurotrafic permet d'accéder à un réseau TotalEnergies et partenaires en Europe.

Carte Mobility Corporate : une seule carte pour tous les déplacements professionnels

Cette carte de paiement, accompagnée de l'application My Card, simplifie la gestion de tous les déplacements professionnels des collaborateurs en supprimant la note de frais. Elle ajoute au réseau accepteur TotalEnergies et partenaires 7 nouveaux univers de dépenses sur le réseau MasterCard en France et à l'international : voyages, restaurants, hôtels, taxis, transports publics, maintenance et location de véhicules.

Portail Mobility Business : une gestion centralisée des frais de mobilité

Toutes les transactions effectuées avec les cartes Fleet et Mobility Corporate sont consolidées et analysées dans le portail Mobility Business qui permet au gestionnaire de :

-Gérer ses cartes

-Suivre et piloter ses dépenses pour optimiser le TCO (coût total de possession de la flotte) et le TCM (coût total de la mobilité)

-Gérer sa fiscalité

-Analyser, au travers de reporting, les données relatives à sa flotte de véhicules.

Les équipes de TotalEnergies accueilleront les visiteurs sur le stand G10.