TotalEnergies : nouvelle initiative pour surveiller par satellite les émissions de méthane en mer

Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — TotalEnergies s'associe à GHGSat pour développer une technologie d'imagerie satellitaire visant à surveiller les éventuelles fuites de méthane sur des installations en mer. Nommée Glint Mode, cette nouvelle technologie permet d'annuler les effets perturbants de l'eau sur l'acquisition des données, en observant la réverbération du soleil à sa surface. Cette imagerie satellitaire pourra être couplée à des mesures locales d'émissions de méthane pour lesquelles TotalEnergies a développé un spectromètre ultraléger AUSEA monté sur drone et considéré comme le plus précis au monde. Depuis 2018, TotalEnergies et GHGSat travaillent ensemble à améliorer les seuils de mesure des émissions de méthane afin de détecter des émissions toujours plus faibles et ainsi pouvoir prévenir les fuites le plus en amont possible.