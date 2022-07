TotalEnergies : nouvel acompte

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de TotalEnergies, réuni le 27 juillet 2022 sous la présidence de M. Patrick Pouyanné, PDG, a décidé la distribution d'un deuxième acompte sur dividende au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 0,69 euro/action, identique au premier acompte 2022 et en hausse de 5% par rapport aux acomptes et au solde versés au titre de l'exercice 2021. Cette hausse est conforme à la politique de retour à l'actionnaire pour l'année 2022 telle qu'annoncée par le Conseil d'administration en février 2022 et réitérée lors de l'assemblée générale du 25 mai. La date de détachement est le 2 janvier 2023 et la date de paiement en numéraire le 12 janvier.