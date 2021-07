TotalEnergies : nouveau succès en offshore sur le Bloc 58

Crédit photo © TotalEnergies

(Boursier.com) — TotalEnergies et APA Corporation ont trouvé de l'huile lors du forage du puits Sapakara South-1, localisé au sein du Bloc 58 au large des côtes du Suriname. Cette annonce fait suite aux précédentes découvertes réalisées sur Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi et Keskesi. Situé à 4 kilomètres au sud-est de la découverte de Sapakara West-1, Sapakara South-1 a été foré à une profondeur d'eau d'environ 850 mètres. Sapakara South a rencontré 30 mètres d'huile dans un réservoir campano-maastrichtien de bonne qualité. Les opérations de forage se poursuivront avec le navire de forage Maersk Valiant. TotalEnergies est l'opérateur, avec une participation de 50%, et Apache détient une participation de 50%. Après l'achèvement du puits Sapakara South-1, l'appareil de forage se déplacera pour forer le puits Bonboni - 1 dans le bloc 58.