TotalEnergies mise sur l'Ecosse pour les énergies propres

(Boursier.com) — TotalEnergies a inauguré le pôle éolien en mer de la Compagnie au Royaume-Uni, à Aberdeen. Ce pôle s'intègre au centre des opérations offshore d'Aberdeen et facilitera la transition du personnel des activités pétrolières et gazières vers l'éolien marin à mesure que cette activité se développera dans le pays. Il s'appuiera ainsi sur l'expertise offshore de TotalEnergies à Aberdeen développée au cours des 50 dernières années.

Cette annonce intervient alors que TotalEnergies et ses partenaires Green Investment Group et le promoteur écossais Renewable Infrastructure Development Group (RIDG) ont répondu à l'appel d'offres ScotWind et ont proposé un projet éolien en mer d'une capacité de 2 gigawatts, baptisé West of Orkney Windfarm.

Si le consortium est sélectionné, 140 millions de livres seront investis dans un programme de développement visant à développer la chaîne d'approvisionnement écossaise et l'infrastructure portuaire, spécifiquement autour de ce projet. Si la ferme éolienne West of Orkney Windfarm est sélectionnée, l'investissement sera réparti sur une série d'initiatives, notamment : un soutien direct aux fournisseurs et à l'amélioration des infrastructures portuaires dans les Orcades, à Caithness, et plus généralement en Écosse ; un fonds d'investissement dans la chaîne d'approvisionnement et les infrastructures pour améliorer les capacités et la compétitivité des principaux fournisseurs ; un programme local de développement des compétences.

Cet investissement interviendra lors de la phase initiale de développement, avant même que la décision finale d'investissement ne soit prise. Il sera financé par des engagements directs des partenaires à hauteur de 105 M£, complétés jusque 140 M£ par des fonds levés auprès d'investisseurs tiers, grâce à l'expertise des partenaires en matière de fonds d'investissement. Ces initiatives aideront le consortium à réaliser l'ambition de fournir jusqu'à la moitié du contenu du projet en Écosse sur toute la durée de vie du projet grâce à une approche collaborative avec le reste de l'industrie, avec un engagement de 60% au Royaume-Uni.

En cas d'attribution du projet, le consortium entreprendra une consultation approfondie avec les populations des Orcades et du Caithness afin d'élaborer un programme de mesures d'accompagnement dédié, signe de l'engagement au long cours que représente la ferme éolienne West of Orkney Windfarm envers la région. L'annonce de cet investissement fait suite à celle du consortium de développer un site industriel de production d'hydrogène vert sur l'île de Flotta (Orcades), en partenariat avec Repsol-Sinopec UK et Uniper. Le pôle hydrogène de Flotta serait alimenté par l'électricité renouvelable produite par la ferme éolienne West of Orkney Windfarm.

"Investir dans des projets énergétiques en Écosse et en mer du Nord est au coeur de l'histoire de de TotalEnergies depuis plusieurs décennies. Je suis fier du succès de notre partenariat avec l'Écosse et de tout ce que nous avons accompli ensemble, en particulier pour développer l'industrie offshore", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. "La transition énergétique s'accélère et l'Ecosse qui bénéficie de ressources de vent de classe mondiale constitue une région idéale où investir dans les nouvelles énergies. En tant que compagnie multi énergies mondiale engagée depuis longtemps dans l'approvisionnement d'énergie au Royaume-Uni, notre décision d'implanter notre pôle britannique pour l'éolien en mer à Aberdeen témoigne de notre confiance dans l'avenir des énergies renouvelables au Royaume-Uni et de la continuité de notre engagement envers l'Écosse et la mer du Nord".