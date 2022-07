TotalEnergies : mise en service du nouveau craqueur d'éthane de Port Arthur

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce aujourd'hui le lancement des opérations commerciales de son nouveau craqueur d'éthane, d'une capacité de production annuelle d'un million de tonnes d'éthylène.

Ce projet de près de deux milliards de dollars, construit sur le site et opéré par la raffinerie TotalEnergies de Port Arthur dans l'État du Texas, a représenté 14 millions d'heures de travail pour plus de 2?500 ouvriers au plus fort du chantier.

L'éthylène produit par le craqueur alimentera les unités existantes de polyéthylène de Baystar, ainsi qu'une nouvelle usine de polyéthylène de technologie Borstar(R) en construction à Bayport (Texas).