TotalEnergies : mise en service d'un site de stockage de 25 MWh d'énergie à Carling

(Boursier.com) — TotalEnergies a mis en service un site de stockage par batteries au sein de sa plateforme de Carling avec une capacité de stockage de 25 MWh. Ce projet fait partie des capacités de stockage attribuées dans le cadre de l'appel d'offres long terme (AOLT) du gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE). Il se situe sur la plateforme de Carling, qui intègre deux centrales de production d'électricité à gaz naturel et des batteries, illustrant la stratégie multi-énergies de la Compagnie.

Suite à la mise en service à Dunkerque du plus grand site de stockage en France avec une capacité de stockage de 61 MWh, Carling est le deuxième site construit pour l'AOLT. Il répond au besoin de stabilisation du réseau électrique, et de fourniture d'électricité pendant des

pointes de consommation en France, en particulier l'hiver. Il est composé de 11 conteneurs de batteries lithium-ion conçues et assemblées par Saft, la filiale de TotalEnergies qui développe notamment des batteries de pointe pour l'industrie.

Avec 86 MW de puissance déjà installée, un 3e site sera livré fin 2022 par TotalEnergies afin de finaliser le portefeuille de projets pour RTE.

"Les solutions lithium-ion de stockage pour les renouvelables et les services aux réseaux électriques de Saft, modulaires et réplicables, permettent à TotalEnergies de déployer de nouvelles applications au service de l'efficacité énergétique en France, en assurant la sécurité sur toutes les phases du projet, de la conception à la mise en service", commente Hervé Amossé, Directeur de la division Solutions de Stockage d'Energie de Saft.