TotalEnergies : mise en production du parc éolien offshore de Yunlin

(Boursier.com) — TotalEnergies annonce le démarrage de la production d'électricité de la première éolienne en mer du parc de Yunlin, au large de Taïwan. La Compagnie a rejoint ce projet, opéré par wpd, avec une participation de 23% en mai aux côtés du groupe EGCO et d'un consortium d'investisseurs japonais mené par Sojitz. Le parc éolien en mer de Yunlin se compose de 80 éoliennes d'une capacité nominale de 8 mégawatts (MW), soit une capacité totale de 640 MW. Une fois pleinement opérationnel, il produira 2,4 térawatts-heure (TWh) d'électricité renouvelable par an, soit l'équivalent de la consommation annuelle de 605 000 foyers. La première éolienne a été reliée au réseau en novembre, l'objectif étant d'avoir une première série de 9 éoliennes pleinement opérationnelles d'ici la fin de l'année capable de produire 270 GWh par an.

Considéré par les autorités taïwanaises comme un domaine clé de développement des énergies renouvelables, l'éolien en mer contribuera significativement à l'objectif de 20% d'électricité renouvelable à horizon 2025, tout en favorisant l'émergence d'une filière industrielle locale.

"En dépit des difficultés induites par la pandémie sur les activités de construction, les efforts combinés de toutes les parties prenantes, mettant à profit l'expérience offshore de wpd et TotalEnergies, ont permis le démarrage de la production d'électricité de ce parc éolien offshore", a ajouté Julien Pouget, Directeur Renewables de TotalEnergies. "Cette production d'électricité, une première issue de l'éolien offshore depuis notre entrée dans le secteur en 2019, constitue une nouvelle étape dans le développement de notre présence dans les énergies renouvelables".