TotalEnergies met en service un site de stockage d'énergie de 25 MWh à Carling, équipé de batteries Saft

(Boursier.com) — TotalEnergies a mis en service un site de stockage d'énergie au sein de sa plateforme de Carling avec une capacité de stockage de 25 MWh, composé de 11 conteneurs de batteries lithium-ion conçues et assemblées par Saft.

Ce projet fait partie des capacités de stockage attribuées dans le cadre de l'appel d'offres long terme du gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE). Suite à la mise en service à Dunkerque du plus grand site de stockage en France avec une capacité de stockage de 61 MWh, Carling contribue à répondre au besoin de stabilisation du réseau électrique et de fourniture d'électricité pendant des pointes de consommation en France, en particulier l'hiver.