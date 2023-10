TotalEnergies met en service son plus important parc éolien offshore

(Boursier.com) — TotalEnergies et son partenaire SSE Renewables annoncent que leur parc éolien offshore de Seagreen est désormais pleinement opérationnel et fonctionne à sa capacité nominale de 1.075 MW.

Seagreen est une co-entreprise détenue par TotalEnergies (51%) et SSE Renewables (49%). Situé à environ 27 km au large de la côte d'Angus, en mer du Nord écossaise, il s'agit du plus grand parc éolien offshore en opération de TotalEnergies, et du parc éolien à fond fixe le plus profond au monde, avec des fondations atteignant près de 60 mètres sous le niveau de la mer.

Ce projet, dont la construction a été lancée en juin 2020, a été achevé en 3 ans pour un montant total d'investissement d'environ 4 milliards de dollars, en phase avec les capex attendus. Le développement et la construction ont été menés, avec le soutien de TotalEnergies, par SSE, qui opérera le parc pendant sa durée de vie qui est estimée à 25 ans.

Ce parc éolien offshore pourra générer environ 5 térawattheures (TWh) d'électricité renouvelable, suffisamment pour alimenter près de 1,6 million de foyers par an, soit l'équivalent de deux foyers écossais sur trois. Seagreen permettra aussi d'éviter l'émission de plus de 2 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui correspond à la production d'électricité issue de carburants fossiles.

Conformément à son modèle économique, TotalEnergies commercialisera, par l'intermédiaire de Seagreen, sa part de production en combinant des contrats long terme à prix garanti, dont un CfD (contrat pour différence) de 15 ans accordé par le gouvernement britannique, et un CfD privé de 15 ans avec le groupe SSE, et des ventes à court-terme sur le marché de gros.