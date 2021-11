TotalEnergies met en service sa plus grande centrale solaire en France

(Boursier.com) — TotalEnergies met en service sa plus grande centrale solaire photovoltaïque en France, d'une capacité de 55 mégawatts (MW). Cette centrale, située au nord-est de Gien (Loiret), est composée de 126.000 panneaux photovoltaïques installés sur un terrain de 75 hectares. Cette installation produira environ 64 GWh par an, l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 38.000 personnes, et permettra d'éviter le rejet dans l'atmosphère de plus de 550.000 tonnes de CO2 sur toute la durée de vie de la centrale.

Ce projet photovoltaïque s'inscrit dans une démarche responsable visant au développement durable des énergies renouvelables sur le territoire français. A ce titre, ce projet comprend :

- Un financement participatif : afin d'impliquer les riverains et partager la valeur créée par ces projets avec les territoires, la centrale a fait l'objet d'un financement participatif d'un montant de 2.200.000 euros, auquel 212 habitants du Loiret et des départements limitrophes ont largement souscrit.

- Un plan pour protéger la biodiversité : la Compagnie a mis en place les mesures requises pour préserver la biodiversité de la zone, notamment par la création d'abris pour chauves-souris et la construction d'une mare pour favoriser la reproduction des amphibiens.

Tout au long de ses 30 ans de fonctionnement, cette centrale sera exploitée et maintenue localement par les équipes de TotalEnergies.

Par ailleurs, TotalEnergies a remporté mi-novembre 51 mégawatts (MW) de projets solaires lors de la 10ème période d'appel d'offres (CRE4) de la Commission de Régulation de l'Energie. Les 8 projets lauréats seront mis en service d'ici fin 2023 puis exploités et maintenus par les équipes de TotalEnergies, dont les effectifs implantés localement ont donc vocation à croître. Au cours des dix dernières périodes d'appel d'offres, TotalEnergies a remporté 707 MW de projets solaires CRE, ce qui le place en seconde position parmi l'ensemble des développeurs en France.