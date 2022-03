TotalEnergies met en oeuvre son retrait du Myanmar

(Boursier.com) — TotalEnergies avait annoncé fin janvier sa décision de se retirer du champ de Yadana et de la société de transport de gaz MGTC au Myanmar, à la fois comme opérateur et comme actionnaire, considérant que la situation dans ce pays ne permettait plus au groupe d'y apporter "une contribution positive suffisante". Depuis cette date, TotalEnergies a engagé la démarche de due diligence pour assurer son retrait responsable vis-à-vis de ses parties prenantes au Myanmar, notamment ses employés ainsi que les communautés locales soutenues de longue date par TotalEnergies en tant qu'opérateur dans la région du gazoduc MGTC, commente le géant français multi-énergies.

Avant-hier, PTTEP International, filiale de la compagnie nationale d'énergie thaïlandaise PTT, a confirmé sa volonté de reprendre le rôle d'opérateur de Yadana et MGTC et, en cohérence avec cette décision, augmentera sa participation directe dans Yadana de sa quote-part des intérêts de TotalEnergies.

Chevron a également fait le choix de reprendre sa quote-part des intérêts de TotalEnergies et d'augmenter ainsi sa participation au Myanmar.

Pour rappel, compte tenu du contexte particulier, TotalEnergies a fait le choix que son retrait intervienne sans que TotalEnergies ne recherche aucune compensation financière du retrait de ces actifs.

PTTEP a fait connaître sa volonté de reprendre l'ensemble du personnel de la filiale de TotalEnergies au Myanmar. TotalEnergies travaille en étroite collaboration avec PTTEP pour s'assurer que la transition soit mise en oeuvre de manière "ordonnée et juste".

"Concernant nos employés, qui assurent les opérations efficacement et en sécurité depuis le 21 janvier, la Compagnie facilitera le transfert de tous ceux qui le souhaiteront vers le nouvel opérateur et s'assurera de la continuité de leur emploi dans les mêmes conditions", assure TotalEnergies, qui travaillera parallèlement avec PTTEP pour s'assurer que le programme de développement socio-économique existant mené dans la zone du gazoduc MGTC en faveur des communautés locales se poursuivre après son retrait. A cette fin, la Compagnie allouera les montants nécessaires à un fonds dédié pour contribuer à la poursuite de ces actions par le futur opérateur.

Le retrait de TotalEnergies de Yadana et de MGTC sera effectif au plus tard au terme du préavis contractuel de 6 mois, soit le 20 juillet 2022, donnant ainsi à la Compagnie et à PTTEP le temps d'assurer le transfert ordonné et en sécurité du rôle d'opérateur, tout en veillant à une transition juste pour les principales parties prenantes de TotalEnergies, ses employés et les communautés où il opère.