(Boursier.com) — Assemblée Générale de TotalEnergies : Meeschaert Amilton AM salue les avancées du groupe en matière de transparence climatique, mais votera CONTRE la résolution "Say on Climate" sans alignement de sa politique a un scenario 1,5 degré.

"L'engagement actionnarial mené par Meeschaert Amilton AM auprès de TotalEnergies s'est traduit par le dépôt de la première résolution climat en 2020, par un dialogue continu au cours des deux dernières années dans le cadre de la coalition internationale Climate Action 100+, ainsi que par de récents échanges sur un projet de résolution "Say On Climate Transparence 1,5 degré"".

Dans la continuité de ce dialogue, Meeschaert Amilton AM accueille favorablement les derniers engagements pris par l'entreprise. En effet, de nouveaux objectifs ont été annoncés le 24 mars, notamment sur la réduction des émissions liées à la vente de produits pétroliers et au méthane.

Par ailleurs, TotalEnergies s'est récemment engagé à développer une plus grande transparence dans le cadre d'un courrier envoyé à Climate Action 100+ , dans lequel il annonce la future publication :

-des objectifs de réduction absolue et relative des émissions de gaz à effet de serre (GES) de Scope 1, 2 et 3 à court (2025) et moyen terme (2030), couvrant toutes les activités de l'entreprise.

-de l'évolution du mix énergétique et les volumes de production visés pour ces échéances.

-des plans d'investissement à court et moyen terme, ventilés par secteur et par orientation entre maintenance et croissance des actifs de l'entreprise.

-de la contribution potentielle des émissions de GES captées à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de GES de la société.

-des travaux menés par l'entreprise avec des tiers pour évaluer la pertinence de ces objectifs au regard de la mise en oeuvre de l'Accord de Paris.

"Ces nouveaux engagements devraient permettre dès 2023 de mieux évaluer la stratégie de transition énergétique de TotaEnergies et de s'assurer d'un vote annuel des actionnaires dans le cadre d'une résolution "Say On Climate"" poursuit Meeschaert Amilton AM. "Cependant, la compatibilité de certains projets en cours de développement (notamment l'exploration de nouveaux gisements pétroliers et gaziers) avec un alignement de la trajectoire de réchauffement à 1,5 degré reste encore très peu probable. Il est en effet fondamental d'avoir plus de visibilité sur la façon dont les projets d'exploration d'énergies fossiles et les projets de production s'inscrivent dans une stratégie de neutralité carbone à horizon 2050. A cet effet, les investisseurs souhaitent s'assurer que les objectifs à court et moyen termes sont compatibles avec un scénario de réchauffement limité à 1,5 degré.

C'est pourquoi pour l'assemblée générale du 25 mai 2022, Meeschaert Amilton AM a décidé de voter contre la résolution 16 : "Avis sur le rapport Sustainability & Climate - Progress Report 2022" rendant compte des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'ambition de la société en matière de développement durable et de transition énergétique vers la neutralité carbone et de ses objectifs en la matière à horizon 2030, et complétant cette ambition".